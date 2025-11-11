Полиция разбирается в инциденте со стрельбой в Волгограде

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Поздним вечером накануне, 10 ноября, полицейских проинформировали о похожих на выстрелы звуках напротив одного из домов по улице Штеменко. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, инцидент произошел на проезжей части.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. О стрельбе дежурной части рассказали местные жители.

Павел Фролов