Капремонт оползневого участка трассы А-147 в Сочи завершат до конца года

Федеральное казенное учреждение «Черноморье» планирует завершить капитальные работы по укреплению оползневого участка трассы А-147 Джубга — Сочи в Хостинском районе до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты приступили к сооружению ростверка на второй подпорной стене на 189-м км федеральной дороги. В основание конструкции забурили 22 сваи. Первая двухрядная подпорная стена протяженностью 80 м была полностью готова в мае. После этого работы приостановили на курортный сезон.

Бетонирование ростверка второй однорядной стены длиной 55 м за пределами оползневого участка проходит в четыре этапа — первый выполнен. Завершено погружение горизонтальных анкерных свай со стороны железной дороги. Сейчас рабочие связывают их швеллерами для усиления прочности конструкции.

Специалистам предстоит частично восстановить старую подпорную стену, которая войдет в общий комплекс удерживающих сооружений участка. Также необходимо завершить устройство дренажной системы, выполнить монтаж ливневой канализации, ограждения и восстановить дорожное покрытие.

На время ремонта движение на участке осуществляется по временной схеме. Выбранный режим оказался оптимальным — пробок в этом месте трассы А-147 в пик курортного сезона не наблюдалось.

Алина Зорина