Ставропольский край занял 9 место в стране по росту налога на люксовые авто

В 2024 году сумма налогов на премиальные автомобили стоимостью от 10 млн руб. в Ставропольском крае достигла 50 млн рублей, что на 28,6% превысило показатели 2023 года (38,9 млн руб.). Регион занял по этому показателю 9 место в стране, пишет аналитическая служба аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza

Количество люксовых авто в регионе увеличилось на 45% — с 284 до 412 машин. Это позволило краю занять 9-е место среди всех субъектов РФ по числу таких автомобилей. Для сравнения, в Татарстане сумма начисленных налогов на люксовые машины составила около 124 млн руб. при парке в 785 автомобилей и 5-м месте в стране. Москва лидирует по налоговым поступлениям с суммой свыше 2 млрд руб., далее идут Санкт-Петербург с 453 млн руб. и Московская область. В целом по России сумма налогов на премиальные автомобили в 2024 году выросла на 26% и составила 4,9 млрд руб., парк таких машин увеличился на 34%, достигнув 32,5 тыс. единиц.

Рост налоговых поступлений в Ставрополье связан с увеличением числа владельцев премиальных авто, что отражает улучшение доходов обеспеченной прослойки населения и расширение ассортимента люксовых марок на рынке на фоне общего падения доходов и низких значений среднего размера оплаты труда.

Налог на «роскошь» включает повышающий коэффициент к базовому транспортному налогу и применяется к машинам с мощностью свыше 250 л.с. и стоимостью выше 10 млн руб. В 2024 году в перечень таких авто вошли 295 моделей стоимостью от 10 млн и 222 — свыше 15 млн руб., включая Rolls Royce, Bentley, Ferrari, а также некоторые Audi, BMW и российские Aurus.

В Северо-Кавказском федеральном округе с января по сентябрь 2025 года сохранился уровень продаж люксовых автомобилей на отметке семи единиц, из которых два пришлось на сентябрь. В макрорегионе также наблюдается тенденция к умеренному росту парка премиальных авто, однако масштабы пока существенно уступают федеральным лидерам.

Станислав Маслаков