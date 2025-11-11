На Ставрополье во время раскопок нашли древний квартал и мощеную улицу

В Предгорном и Минераловодском округах Ставропольского края во время раскопок на месте ЛЭП «ГЭС-2 — Машук» нашли участок мощеной улицы и руины домов древнего поселения. Об сообщает управление по сохранению объектов культурного наследия Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление по охране объектов культурного наследия Ставрополья Фото: управление по охране объектов культурного наследия Ставрополья

В ходе раскопок археологи изучили 18 насыпей в составе восьми курганных могильников, а также три древних поселения — «Верблюдогорка-3», «Железноводское-4» и «Энергетик-1». Большая часть находок — захоронения эпохи средней бронзы северокавказской и предкавказской культур.

Всего ученые исследовали 273 объекта археологического наследия: погребальные комплексы, культовые места и остатки жилых построек разных эпох.

Мария Хоперская