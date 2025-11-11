С начала года в Новороссийске произошло более 3,5 тысяч преступлений

За десять месяцев текущего года статистика преступлений в Новороссийске снизилась на 3%, а количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 9,1%. Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации города заявил замначальника УМВД Новороссийска Сергей Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С января по октябрь на территории Новороссийска зарегистрировали более 3,5 тыс. преступлений, что на 3% меньше, чем было установлено в отчетном периоде прошлого года. Количество краж и мошенничеств снизилось на 3 – 3,7%, угонов – на 20%, а заведомо ложных сведений о терроризме – на 54%.

Как сообщил Сергей Харченко, в городе удалось уменьшить процент преступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 12%. Нарушений закона, совершенных в состоянии опьянения, стало меньше на 6% по сравнению с прошлым годом. На стадии покушения и приготовления правоохранительные органы пресекли 134 тяжких и особо тяжких преступления, за десять месяцев 2024 года таких нарушений было на 16 фактов меньше.

Полицейские изъяли более пяти кг наркотических средств, впоследствии к ответственности были привлечены 129 человек. Из незаконного оборота изъяли патроны разного калибра и около одного кг взрывчатых веществ. В части экономических преступлений было зафиксировано 54 факта присвоения и растраты, 22 преступления против государственной власти. В результате к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления коррупционной направленности привлекли 31 человека.

За отчетный период зарегистрировано 8217 административных дел, по которым наложили 4,9 млн руб. штрафов. На данный момент взыскано уже 4,3 млн руб., как пояснил Сергей Харченко в ходе доклада.

София Моисеенко