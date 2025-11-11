Ульяновская полиция спасла сотрудницу банка от перевода мошенникам 20 млн рублей

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции Засвияжского района Ульяновска пресекли попытку перевода мошенникам 20 млн руб. работницей банка из Саранска, сообщило во вторник управление МВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации полиции, в Саранске (Республика Мордовия) 33-летней сотруднице одного из банков позвонил мошенник, представившийся сотрудником налоговой инспекции и сообщивший, что якобы ее работодатель не полностью отчитался по налоговым отчислениям за 2024 год, в связи с чем для подтверждения ее данных необходимо сообщить пришедший женщине на смартфон цифровой код. После этого сотрудницу банка стали психологически обрабатывать еще несколько мошенников под видом работников службы безопасности «Госуслуг» и специалистов Центробанка. Они рассказали, что женщину обманули мошенники, и, сообщив цифровой им код, она дала им возможность зайти в ее аккаунт на «Госуслугах», и теперь «агенты иностранной спецслужбы пытаются похитить сбережения и оформить на нее кредиты». В реальности все это использовалось лишь для того, чтобы напугать сотрудницу и лишить ее способности критически воспринимать ситуацию.

Напуганная женщина под диктовку звонивших через банкомат перевела на «безопасный счет» более 2 млн руб., из которых 1,2 млн руб. – накопления матери и заемные средства. Почувствовав подверженность женщины внешнему влиянию, мошенники продолжили обработку. Следующий мошенник представился женщине представителем полиции, сообщив, что якобы в банке, в котором она работает, «проводится секретная операция» по выявлению подозреваемого в совершении государственной измены, и для поимки злоумышленника и предотвращения перевода денег необходимо забрать из банка 20 млн руб. и перечислить их на «безопасный счет», который и является счетом мошенников.

Женщина, являясь сотрудницей отдела инкассации, взяла деньги банка и на такси поехала из Саранска в один из торговых центров Ульяновска, где и пыталась осуществить перечисление денег. Но ее действия успели пресечь ульяновские полицейские. В дальнейшем, вместе с изъятыми денежными средствами задержанную женщину передали коллегам из МВД по Республике Мордовия.

В Мордовии по факту мошенничества в особо крупном размере со стороны неизвестных лиц расследуется уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск