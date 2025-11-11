Житель Волгограда пойдет под суд за жестокое обращение со своими детьми

В Волгограде суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело об истязании своих детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как утверждает следствие, у фигуранта двое детей — девочка 2011 года рождения и мальчик 2013 года рождения. С января 2023 года и на протяжении более двух лет он регулярно подвергал их физическому и психологическому насилию: избивал их, в том числе различными предметами, унижал, создавал состояние постоянного страха и беспомощности.

О жестоком обращении с детьми стало известно врачам после обращения одного из них за медпомощью. Специалисты выявили у ребенка многочисленные телесные повреждения и сразу проинформировали об этом правоохранительные органы.

У фигуранта изъяли детей, возбудили в отношении него уголовное дело. Когда он узнал о том, что попал под следствие, попытался скрыться от полиции, купив билет на автобус, чтобы добраться до одной из стран ближнего зарубежья. На границе России его задержали.

Уголовное дело в отношении жителя Волгограда с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. До вынесения решения он будет находиться под стражей.

Павел Фролов