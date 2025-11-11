Владелец нелегальной автозаправки на Ставрополье выплатит штраф

В Труновском округе Ставропольского края к штрафу приговорили владельца незаконной автозаправки. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Установлено, что с июля 2020 года по июнь 2025 года фигурант торговал газом на нелегальной заправке в селе Безопасном. Лицензии на предпринимательскую деятельность у владельца АЗС не было. Требования безопасности также не соблюдались.

Фигуранта признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Приговором суда ему назначили наказание в виде штрафа.

Мария Хоперская