В поисках дополнительного заработка нижегородка потеряла почти 19 млн рублей

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода, поверив обещаниям мошенников о дополнительном заработке, потеряла 18,7 млн руб. Она продала квартиру и все деньги вместе с личными накоплениями, кредитными занятыми у знакомых средствами перевела все на неустановленные счета.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции, несколько месяцев нижегородка общалась по телефону с неизвестными, которые предложили ей заработать крупную сумму на инвестициях в криптовалюту. Собеседники убедили заявительницу в том, что риски сделки минимальны и чем больше средств нижегородка сможет вложить, тем выше будет ее доход.

Потерпевшая оформила кредит на 1 млн руб., сняла 400 тыс. руб. с кредитных карт, заняла у знакомых 4,5 млн руб. и почти за 12 млн руб. продала свою квартиру. Добавив к этому имеющиеся накопления, она отправила деньги аферистам.

Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Андрей Репин