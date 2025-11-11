На месте мукомольного завода в Ростове планируют открыть частную школу

На месте закрытого мукомольного завода в Ростове-на-Дону планируют откроют частную школу. Об этом сообщил автор проекта «Мельник» (Moller29line) и владелец территории Вадим Калинич.

Фото: Мария Хоперская

Школа-колледж будет работать по франшизе. Рядом с образовательным учреждением будут располагаться ворк-кластер, зона общепита и библиотека.

Школа займет самое большое здание бывшего завода. Отдельное помещение выделят для кафе-столовой. Еще в одном из зданий откроют пансион для учащихся. Там будут проживать педагоги. ученики из дальних районов Ростова и ближайших городов.

Мария Хоперская