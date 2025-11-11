Власти изымают земельные участки под КРТ белгородского застройщика

Минимущества Нижегородской области распорядилось изъять у местного жителя семь соток земли под индивидуальный дом на Калининградской улице. Изъятие земельного участка с выплатой собственнику возмещения за его имущество обусловлено формированием территории под проект комплексного развития (КРТ), реализуемый спецзастройщиком «Альфа.Норма» из Белгородской области. Застройщику рекомендовано определить размер возмещения за изымаемую у нижегородца недвижимость.

Ранее под этот же проект КРТ власти решили изъять у ООО «Москва Сити» земельный участок площадью 5,4 тыс. кв. м, склад и ливневую канализацию на улицах Львовской и Васнецова.

В начале года ООО СЗ «Альфа.Норма» победило в торгах на право заключения договора КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, подняв цену с 14,8 млн руб. до 130,6 млн. Общая площадь проекта комплексного развития составила 11,1 га. На двухконтурной территории в течение десяти лет необходимо снести 25 ветхих многоквартирных домов и два индивидуальных дома. Взамен ООО СЗ «Альфа-Норма» обязалось построить 90 тыс. кв. м нового жилья и детский сад на 100 мест, а также спроектировать школу на 825 учеников и озеленить около четырех гектаров. Инвестиции в этот проект оценивались на уровне 2,9 млрд руб.

