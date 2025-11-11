HH.ru: 59% свердловчан собираются работать после достижения пенсионного возраста

В Свердловской области 59% жителей планируют работать после достижения пенсионного возраста, а 9% еще не определились, но не исключают такой возможности, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. Только 14% работников ответили, что на их решение уйти на пенсию ничего не может повлиять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главным фактором, который может побудить пенсионеров остаться на работе, является увеличение зарплаты — это важно для 68% опрошенных. Вторым по значимости фактором стал социальный пакет (41%): среди желаемых преференций — доступ к корпоративной пенсионной программе (16%) и расширенное добровольное медицинское страхование (ДМС) (15%). Также 10% специалистов хотели бы, чтобы социальный пакет распространялся на членов их семей.

Наибольший интерес к ДМС проявили сотрудники сфер «Управление персоналом, тренинги» (38%), «Высший и средний менеджмент» (31%), «Финансы, бухгалтерия» и «Информационные технологии» (по 29%). Корпоративная пенсионная программа больше остальных влияет на мотивацию продолжить карьеру работников сфер «Закупки» (22%), «Наука, образование» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 21%).

Люди старше 61 года в основном заинтересованы в трудоустройстве в качестве рабочего (14%) и домашнего, обслуживающего персонала (13%), а также в сферах производства и сервисного обслуживания, транспорта (по 10%), строительства и недвижимости (9%). В своих резюме они указывают, что умеют работать в коллективе, с компьютерами и техникой, а также говорят об исполнительности, работоспособности и ответственности.

Напомним, правительство Свердловской области установило размер прожиточного минимума на 2026 год — он составит 18 750 руб. на душу населения, для пенсионеров — 16 125 руб.

Ирина Пичурина