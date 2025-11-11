Бизнесмена в Грачевском округе СК оштрафовали за нарушение землепользования

Прокуратура Грачевского района Ставропольского края выявила нарушение законодательства в части использования земельного участка в селе Красное, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Земля относится к категории «земли населенных пунктов» с разрешенным видом использования «для производственных целей». Однако на этом участке размещен магазин строительных товаров без производственных мощностей, что не соответствует разрешенному назначению земли. В результате проверки прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нецелевое использование земельного участка. По итогам разбирательства предпринимателя оштрафовали на 10 тыс. руб.

Нарушение находится под контролем прокуратуры для предотвращения повторений и приведения участка в соответствие с законодательством. Детали в постановлении прокуратуры района точных адресов или размеров участка не раскрывают, но отмечают, что меры приняты в рамках федерального закона о земельном регулировании и местного контроля над соблюдением порядка использования земли.

Статья 8.8 КоАП РФ предусматривает штрафы от 10 тыс. руб. для граждан при использовании земель не по назначению. Подобные проверки и санкции направлены на соблюдение земельного законодательства и предотвращение ущерба экологической и городской среде. Земли населенных пунктов имеют строго определенное использование, и отклонения в виде коммерческих магазинов без разрешения считаются нарушениями.

Станислав Маслаков