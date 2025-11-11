Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП с погибшими в Левокумском округе

В Ставропольском крае прокуратура организовала проверку по факту ДТП с двумя погибшими в Левокумском округе. Еще два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ДТП случилось вечером 10 ноября на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные воды». По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта». Затем «Веста» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты следственных действий, проводимых по факту происшествия.

Мария Хоперская