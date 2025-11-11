Анапа и Геленджик вошли в число популярных направлений для новогоднего отдыха

Краснодарский край вошел в топ самых востребованных направлений для поездок на Новый год. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Наибольшее количество бронирований в период предстоящих новогодних каникул приходится на Москву и Санкт-Петербург. Популярностью пользуются горнолыжные курорты Краснодарского края. Алексан Мкртчян выделил Красную Поляну, Архыз и Домбай, а также Апатиты, Шерегеш, Приэльбрусье и Манжерок.

Туристы стремятся посетить и побережье Черного моря. По словам эксперта, россияне бронируют отели в Сочи, Крыму, Анапе и Геленджике.

На пятом месте в рейтинге расположились такие направления, как Казань, Алтай, Байкал и Калининград.

София Моисеенко