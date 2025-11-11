Самую низкую в регионе стоимость свинины зафиксировали в Ростове

В Ростовской области зафиксировали минимальные и максимальные цены на мясо. Актуальные на 5 ноября данные опубликовали в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону оказалось наиболее выгодно покупать свинину. Ее продают за 402, 91 руб., хотя в среднем по региону стоимость свинины составляет 423,40 руб. за кг. Самым дорогим это мясо оказалось в Миллерово — 445,38 руб. за кг.

Средняя цена на говядину в области на отчетный период составила 651,11 руб. за кг. Самую низкую цену отметили в Волгодонске - 602,05 руб. Самым дорогим в Ростовской области продукт оказался в Таганроге, там мясо стоило 675,26 руб. за кг.

Мария Хоперская