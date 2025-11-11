Кубань вошла в топ популярных направлений для новогоднего отдыха

Города Краснодарского края вошли в топ популярных направлений, которые бронируют жители России для отдыха в период новогодних каникул. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна.

Самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. Третье место занимают горнолыжные курорты, среди которых лидирует «Красная Поляна».

«Дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты"»,— заявил Алексан Мкртчян.

Спросом у жителей России также пользуются направления, связанные с черноморским побережьем,— Сочи, Анапа, Геленджик и Крым. По словам господина Мкртчяна, туристы приезжают для того, чтобы подышать морским воздухом.

Алина Зорина