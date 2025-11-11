В Краснодаре осудили участника преступной группы на 8,5 лет за продажу «Лирики»

Ленинский районный суд Краснодара приговорил 34-летнего Николая Наумова к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. за участие в преступном сообществе и незаконную торговлю сильнодействующими препаратами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что Наумов входил в преступную группу из 15 человек, которая через аптечную сеть незаконно продавала «Лирику» и «Тропикамид» людям без медицинских показаний, но склонным к употреблению наркотических веществ. С декабря 2019 года по апрель 2021 года они реализовали без рецептов свыше 65 кг сильнодействующих веществ.

Организатор и руководители структурных подразделений — заведующие аптечными пунктами — ранее получили длительные сроки заключения по решению московского суда. Наумов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина