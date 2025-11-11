Полиция установила личность тюменца, который зарезал барана во дворе дома
В Тюмени полиция установила личность мужчины, который забил барана во дворе жилого дома. Он уже привлечен к административной ответственности, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Инцидент произошел в микрорайоне Тюменский-1. В Telegram-каналах и пабликах сообщалось, что на территории возле многоквартирного дома неизвестные зарезали барана. Организована проверка по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).
По данным паблика «Типичная Тюмень», 10 ноября около 12:00 несколько мужчин на Toyota приехали на ул. Гондатти, 2, к ним вышли жительницы дома. Очевидцы сообщили, что у спортивного корта они зарезали барана, обмазались его кровью, кинули тушу в багажник и уехали.