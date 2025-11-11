В Ставрополе несколько улиц остались без электричества из-за неотложных работ

В Ставрополе сегодня, 11 ноября, отключили электричество на пяти улицах микрорайона Мамайка для проведения неотложного ремонта воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба АО «Горэлектросеть».

Так, без электроснабжения останутся дома по адресам: улица Горная (40-54, 99-123), проспект Изумрудный (1-31, 4-32), улица Полянка (1-23, 4-20), улица Южная (73-93, 128-140), переулок Русский (2, 4, 5).

Отключение продлится с 8:30 до 16:30.

Константин Соловьев