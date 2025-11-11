В Туапсинском районе объявили беспилотную опасность
На территории Туапсинского района объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
Все службы города приведены в состояние максимальной готовности. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
Глава района также просит людей воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, БПЛА, их обломков, а также деятельности специальных и оперативных служб. Находясь дома, следует укрыться в комнате без окон, а на улице — спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе.
UPD: в 09:48 объявили отбой беспилотной опасности.