В Туапсинском районе объявили беспилотную опасность

На территории Туапсинского района объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Все службы города приведены в состояние максимальной готовности. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Глава района также просит людей воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, БПЛА, их обломков, а также деятельности специальных и оперативных служб. Находясь дома, следует укрыться в комнате без окон, а на улице — спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе.

UPD: в 09:48 объявили отбой беспилотной опасности.

Алина Зорина