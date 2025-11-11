В Оренбуржье через суд обязали отремонтировать автодорогу Илек — Ташла — Соболево

Суд поддержал требование прокуратуры Ташлинского района произвести ремонт автомобильной дороги Илек — Ташла — Соболево. Обязанность возложена на администрацию района, «Оренбургремдорстрой» и «ГУДХОО». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, автодорога находится в ненадлежащем техническом состоянии. Дорожное полотно частично разрушено, на асфальтовом покрытии выявлены дефекты в виде выбоин, просадок и проломов.

Ранее «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» заключило контракт с ГУП «Оренбургремдорстрой» для обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. Директор Ташлинского дорожного управления привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. В адрес начальника ОМВД России по Ташлинскому району внесено представление с требованием усилить контроль за организацией надзорной деятельности.

Руфия Кутляева