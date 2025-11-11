Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 11 ноября

Тренировочные мероприятия с применением стрельб пройдут в Новороссийске в дневное и вечернее время. Об этом оповестили в НВМБ.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным Новороссийской военно-морской базы, учения состоятся с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе их проведения НВМБ отработает практические навыки по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

На период проведения учений со стрельбами в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавсредств.

София Моисеенко

