Учения со стрельбами проведут в Новороссийске 11 ноября

Тренировочные мероприятия с применением стрельб пройдут в Новороссийске в дневное и вечернее время. Об этом оповестили в НВМБ.

По данным Новороссийской военно-морской базы, учения состоятся с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе их проведения НВМБ отработает практические навыки по отражению БПЛА и безэкипажных катеров.

На период проведения учений со стрельбами в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавсредств.

София Моисеенко