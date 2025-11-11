Жителя Ямала подозревают в вымогательстве денег у подростка под угрозой убийства

В Панаевске в Ямальском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное с применением насилия). По информации управления СКР по ЯНАО, он вымогал деньги у несовершеннолетнего.

По данным следствия, житель в состоянии алкогольного опьянения напал на подростка на детской площадке. Он много раз ударил его по голове и потребовал 100 тыс. руб., угрожая убийством в случае невыполнения требований. Законный представитель подростка сообщил о происшествии в полицию, поэтому деньги не были переданы.

Следователи продолжают работу по сбору доказательств.

Ирина Пичурина