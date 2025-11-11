В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал водитель

Сотрудники госавтоинспекции Орска проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал человек. Авария произошла во вторник, 11 ноября, в 00:45 (MSK+2), сообщает Оренбургская госавтоинспекция.

Возле дома на пр. Ленина, 96 водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением (выбрал скорость не соответствующую конкретным условиям движения) и наехал на дерево. В результате произошедшего его госпитализировали с диагнозом: закрытый перелом правой голени, ушиб легких.

Руфия Кутляева