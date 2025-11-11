Объем реализации продукции на рынках и ярмарках Кубани вырос на 16,2%

За январь—сентябрь 2025 года оборот продаж на рынках и ярмарках Краснодарского края достиг 187 млрд руб. Объем торговли вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе функционирует свыше 1 тыс. местных рынков и ярмарок. Торговые площадки расположены на центральных улицах городов, в жилых микрорайонах и специально оборудованных местах вдоль автомагистралей.

«Для наших жителей и гостей края это возможность покупать свежие кубанские продукты по доступным ценам напрямую у производителя. А это не только гарантия качества, но и реальная поддержка местных фермеров»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По количеству ярмарок Кубань занимает первое место в России. Доля рыночно-ярмарочной торговли составляет 7,8% от общего объема розничного ритейла в крае. Помимо рынков и ярмарок, розничная инфраструктура региона включает более 58 тыс. различных торговых объектов.

Алина Зорина