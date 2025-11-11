Парк автобусов в Салехарде вырос почти в два раза за четыре года

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) автобусный парк автотранспортного предприятия (АТП) благодаря поддержке регионального правительства за четыре года вырос почти в два раза, сообщил директор АТП Михаил Болдессари губернатору Дмитрию Артюхову во время проверки ключевых объектов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Это АТП является старейшим на Ямале, на его балансе находятся 45 автобусов. В этом году предприятие обновило диспетчерскую службу: теперь диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать передвижение автобусов по городу и соблюдение графика. Все автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, а датчики фиксируют пассажиропоток. Их внедрение позволило перенаправить более вместимый транспорт на загруженные маршруты и сократить интервал движения до 15-20 минут. Также на основании полученной информации в Салехарде уже установили 50 теплых остановок в местах, где они нужны в первую очередь. Пассажиры могут отслеживать движение транспорта через приложения «Яндекс транспорт» и «Умный транспорт».

«АТП города постоянно совершенствует свою работу, чтобы общественный транспорт был удобнее для людей. Внедряются современные технологии, обновляется автопарк, маршруты проходят ближе к дому. На Севере долгая зима, поэтому транспорт должен работать четко и без сбоев»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Сейчас в штате АТП трудятся 98 человек, включая 48 водителей.

Ирина Пичурина