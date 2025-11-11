Житель Армавира насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

27-летний житель Армавира насмерть сбил 12-летнего мальчика, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, авария произошла вечером 10 ноября. Житель Армавира находился за рулем автомобиля Hyundai Solaris.

Ребенок скончался на месте от полученных травм. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина