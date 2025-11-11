В аварии на Ставрополье погибли два человека, еще двое пострадали

В Левокумском районе Ставропольского края в аварии погибли два человека, еще двое пострадали. ДТП случилось вечером 10 ноября на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные воды», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Веста» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта». Затем «Веста» съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате случившегося 21-летний водитель и 18-летний пассажир «Лады Веста» погибли на месте. Пассажиров «Лады Весты» и «Лады Гранты» госпитализировали с травмами.

По факту автоаварии проводится проверка.

Мария Хоперская