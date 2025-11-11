Движение на трассе Екатеринбург — Алапаевск восстановили

На дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск с 20 по 30 км в оба направления вводились временные ограничения движения из-за снежного наката, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. На текущий момент движение восстановлено.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Ограничения действовали до приведения дороги в соответствие с требованиями безопасности. Водителей просили отказаться от поездок до наступления благоприятных условий и планировать маршруты заранее. Экипажи ДПС работали в усиленном режиме. Водители, оказавшиеся в беде, могли обратиться за помощью по номеру 112.

Напомним, в воскресенье Госавтоинспекция полностью перекрывала участок трассы Пермь — Екатеринбург из-за неблагоприятных погодных условий. На участке фиксировались рыхлый снег и зимняя скользкость.

Ирина Пичурина