Свыше 20 тыс. екатеринбуржцев купили безлимитный проездной

В Екатеринбурге более 20 тыс. человек с начала месяца приобрели безлимитный проездной по новой цене — 1,5 тыс. руб. По информации мэрии, он позволит жителям города экономить на проезде 12 тыс. руб. в год.

Для активации тарифа нужно пополнить «Екарту» на 1,5 тыс. руб. наличными в кассах «Фрисби» или переводом на сайте и в приложении организации, а также в приложениях «Екарта» и GorodPay. Проездной автоматически активируется при оплате в кассах. При переводе денег онлайн начать расплачиваться в транспорте по тарифу можно будет по истечении трех часов. Если же «Екарта» была пополнена в приложении на смартфоне Android с NFC, активацию проездного можно совершить там же.

Напомним, в Екатеринбурге стоимость одной поездки в общественном транспорте с 1 ноября подняли с 33 руб. до 42 руб. Из-за этого городские власти ввели новый единый безлимитный проездной билет на все виды транспорта, снизив его стоимость на 1 тыс. руб. Кроме того, до конца года можно будет оплатить проезд по QR-коду за 33 руб.

В начале сентября глава Свердловской области Денис Паслер объявил о бесплатном проезде на транспорте Екатеринбурга для учащихся школ, студентов колледжей и техникумов, а также обучающихся на программах допобразования.

