Перевозки сахара на ЮВЖД выросли в четыре раза за год

За десять месяцев 2025 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД, обслуживает железные дороги во всех регионах Черноземья, за исключением Орловской области) перевезли 469 груженых контейнеров ДФЭ с сахаром (двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера длиной 6,1 м). Это в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в ЮВЖД.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Перевозки химикатов и соды выросли в два раза, достигнув показателя в 3,3 тыс. ДФЭ. Продовольственных товаров отправили на 28,7% больше (7,6 тыс. ДФЭ), черных металлов — на 6,3% (46,5 тыс. ДФЭ).

Всего на магистрали во всех видах сообщения в январе — октябре перевезли 63 тыс. ДФЭ. Общий объем различных грузов за десять месяцев достиг 1,8 млн т. Это на 4,7% больше, чем годом ранее. По итогам сентября показатель увеличился на 4,1%.

Алина Морозова