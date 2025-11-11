14 ноября состоится юбилейный Воронежский форум предпринимателей

С 2014 года форум по праву остается одной из главных площадок для нетворкинга бизнес-сообщества всего Черноземья — от тех, кто только мечтает открыть свое дело, до крупных и успешных бизнесменов. Мероприятие традиционно собирает более 4000 владельцев и управленцев малого, среднего и крупного бизнеса, представителей власти и общественных организаций в сфере предпринимательства.

Фото: ООО «Экспо ивент холл»

В этом году, в рамках деловой программы форума запланировано более 20 секций на которых эксперты расскажут об использовании искусственного интеллекта в бизнесе, брендинге, «распакуют» эффективные HR-инструменты, обсудят роль креативных индустрий в раскрытии туристического потенциала Воронежской области, научат работать со странами БРИКС в условиях санкций, проверят бизнес на прочность и расскажут, как не потерять все, разберут кейсы по работе на маркетплейсах и объяснят правила игры туристического маркетинга, и многое другое.

В рамках мероприятия особое внимание будет уделено сессии Минэкономразвития России «Бизнес России 2030: креатив, технологии, рынки», посвященной современным трендам и инструментам коммуникаций в бизнесе.

Воронежский форум предпринимателей — это не только семинары, лекции, разбор кейсов и круглые столы, но и ставшая уже традиционной выставка. На экспозиции «Бизнес для каждого» будут представлены более 50 компаний, ярмарка воронежских товаропроизводителей, отдельная экспозиция туристических объектов с сезонными предложениями. Участники проекта «Платформы роста» от Wildberries представят региональные бренды, открывая новые возможности для сотрудничества с крупнейшим маркетплейсом страны, а Партнёр деловой программы форума Гостиничный комплекс «ДЕГАС» презентует свою инфраструктуру для жителей и гостей города.

В этом году форум также станет площадкой для открытой части Всероссийского фестиваля русской кухни при поддержке Минпромторга России. Это масштабное гастрономическое событие соберет ведущих рестораторов, шеф-поваров и любителей качественной еды, поддерживая сохранение национальных традиций русской кухни и развитие ресторанного бизнеса.

Форум и фестиваль направлены на реализацию национальных проектов: «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство» и проводится в целях формирования положительного инвестиционного имиджа региона ежегодно в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Организаторы: Правительство Воронежской области, Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области, Центр «Мой бизнес», Expo Event Hall, Воронежское отделение «Опора России» при поддержке Минэкономразвития России и Минпромторга России. Программа форума уже доступна на сайте. Вход бесплатный, но обязательна регистрация forumvrn.ru.

Больше новостей о подготовке мероприятия в Телеграмм-каналах: Минпредторга Воронежской области и Форума предпринимателей.

ООО «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ», ИНН 3625012870