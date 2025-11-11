В Черноземье 12 ноября будет облачно, от +5°С до +10°С

В среду, 12 ноября, во всех регионах Черноземья будет облачно, пройдут дожди. Температура — от +5°С ночью до +10°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет дождь, температура составит +8°C. Днем — +9°C.

В Воронеже — дождь. Ночью — +8°C. Днем — +10°C.

В Курске ночью — +7°C, дождь. Днем — +8°C.

В Липецке ожидается дождь. Ночью — +6°C. Днем — +9°C.

В Орле будет дождь. Ночью — +5°C. Днем — +6°C.

В Тамбове — дождь. В темное время суток — +7°C. Днем — +9°C.

Юрий Голубь