Главные новости за 11 ноября. Новороссийск

В Новороссийске прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2026-2028 годы. В следующем году доходы муниципалитета составят 22 млрд руб.

Часть бюджета Новороссийска в 2026 году пойдет на модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе обновят разметку, закупят новые светофоры и обустроят тротуары.

В рамках муниципальных программ в Новороссийске обновят инженерные коммуникации электричества и проведут реконструкцию сетей водоснабжения.

В следующем году в Новороссийске закупят 45 квартир для детей-сирот на средства из краевого бюджета.

На ликвидацию разливов нефтепродуктов в Черном море выделили 15 млн руб.

В Анапе разработают проект нового курортно-оздоровительного комплекса за 348,6 млн руб.

ГК Дело вложит в развитие новороссийского зернового терминала КСК 3 млрд руб.