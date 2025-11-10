Росздравнадзор опроверг нехватку вакцины от ротовируса в Нижегородской области

По состоянию на 10 ноября в России есть более 180 тыс. упаковок вакцины для профилактики ротавирусной инфекции. По данным Росздравнадзора, большая часть из них находится в медицинских учреждениях и на складах дистрибьютеров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в восьми регионах России, среди которых оказалась и Нижегородская область, жители начали жаловаться на нехватку вакцины.

«В 2025 году отмечаются стабильные поставки вакцины для профилактики ротавирусной инфекции. За 10 месяцев текущего года в гражданский оборот введено свыше 545 тыс. упаковок вакцин, тогда как за весь 2024 год - 363 тыс. упаковок»,— сообщили в Росздравнадзоре (цитата по «Интерфаксу»).

В ведомстве также напомнили, что вакцинация от ротавирусной инфекции не входит в национальный календарь прививок. Она организуется регионами по решению их властей.

