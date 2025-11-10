Услугами «социальной няни» воспользовались 1,4 тысячи нижегородских семей

Более 1400 нижегородских семей стали пользователями услуги кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет «Социальная няня». Проект запустили в Нижегородской области в текущем году как одну из пяти мер «демографического меню».

По данным областного правительства, право на помощь «социальной няни» имеют родители с детьми не старше трех лет, являющиеся гражданами России, проживающие в Нижегородской области и относящиеся к таким категориям как многодетные семьи, молодые семьи, семьи участников СВО, одинокие родители или семьи с низким доходом.

«Социальную няню» можно заказать максимум на три часа подряд в течение одних суток, до четырех раз в месяц. Если в семье несколько детей до трех лет, количество специалистов, которые будут работать с ними, может быть увеличено.

Практика показала, что чаще всего услугами «социальной няни» пользуются многодетные семьи. В основном им необходим присмотр за детьми старше одного года. В первый день специалист знакомится с семьей и ребенком. В следующую встречу мать уже может уйти по своим делам.

Услуга кратковременного присмотра и ухода за детьми предоставляется бесплатно. Она оказывается на территории всех муниципальных и городских округов региона силами специалистов центров социального обслуживания населения Нижегородской области.

Андрей Репин