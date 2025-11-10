Розничное кредитование в Нижегородской области сократилось на четверть

Объем розничного кредитования в Нижегородской области по итогам трех кварталов 2025 года сократился на 25,3% — до 309,9 млрд руб., сообщили в пресс-службе Волго-Вятского главного управления Банка России. Обязательства нижегородцев перед банками к 1 октября составили 608,7 млрд руб., сократившись за год на 4,2%. Более половины из них, или 311,9 млрд руб., составляют ипотечные кредиты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высокая ключевая ставка ЦБ остается сдерживающим фактором кредитования, отметил регулятор. «Люди предпочитают сберечь деньги, а не брать кредиты на покупки не первой необходимости. Это замедляет спрос и, как следствие, рост цен», — говорится в сообщении.

Одновременно в ЦБ отметили рост банковских вкладов на 10,9% — до 1,2 трлн руб. В годовом выражении показатель увеличился на 19,7%. Рублевые вклады составили 97,1% всех сбережений.

