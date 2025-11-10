В Новороссийске произошло третье отключение воды за день

МУП «Водоканал» сообщил об отключении воды в часть зоны №3. Под ограничение подачи попали адреса в Южном районе Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сетях «Водоканала» производятся работы по устранению утечки на проспекте Ленина, 93. В связи с проводимым ремонтом ресурсоснабжающая организация частично приостановила подачу водоснабжения по следующим улицам:

пр. Ленина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

п. Алексино, ул. Рыбацкая

В том числе, водоснабжение отсутствует в НГМА. В общей сложности, как сообщили в «Водоканале», без воды находятся около 1 тыс. человек. Подачу планируют возобновить к 18:00.

В первой половине дня в Южном районе произошло отключение воды из-за утечки на Мысхакском шоссе, в результате которого ресурса лишились 1,2 тыс. человек, живущих на Волгоградской, Куникова, Малоземельской, Золотаревского и на Мысхакском шоссе. В 10:50 подачу воды ограничили в часть зоны №7 в Приморском районе в связи с утечкой на улице Видова, 168.

София Моисеенко