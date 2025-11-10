ГК «Дело» инвестирует в зерновой терминал Новороссийска 3 млрд рублей

Инвестиции группы компани «Дело» в новороссийский зерновой терминал КСК оценили в 3 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева.

В 2027 году на зерновом терминале в Новороссийске планируется достроить четвертую линию выгрузки зерна. По словам Алексея Переверзева, общая стоимость проекта составляет 3,01 млрд руб., на данный момент освоено 563 млн. Новая линия выгрузки позволит КСК увеличить перевалку зерна до 11,5 млн т в год.

В настоящее время инвестиционный проект ГК «Дело» освоен на 8%. Группа компаний, принадлежащая Сергею Шишкареву, заключила договоры на проведение строительно-монтажных работ.

Пропускная способность глубоководного терминала КСК составляет 10,5 млн т в год. По итогам прошлого года терминал нарастил перевалку зерна на 25,6%.

София Моисеенко