Экс-полицейского осудили за мошенничество в нижегородском аэропорту

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщили в суде.

По фабуле дела в декабре 2024 года экс-полицейский обманом забрал у посетителя аэропорта, приехавшего купить билет, нож, найденный в его вещах при досмотре: сотрудников МВД вызвал работник безопасности воздушной гавани. Фигурант знал, что нож не относится к категории запрещенных предметов, однако пригрозил пассажиру уголовным преследованием и штрафом за нарушение общественного порядка.

Потерпевший отдал полицейскому нож и 10 тыс. руб., которые тот вымогал у него, отметили в суде. Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Владимир Зубарев