Из парка Ленина в Новороссийске вывозят аттракционы

В конце года у арендатора земельного участка в парке Ленина завершается договор с администрацией. В настоящее время в парке производят демонтаж аттракционов, о чем сообщил руководитель МАУ «Парки Новороссийска» Вадим Дудаков радио 104 FM «Новая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Вадим Дудаков заявил, что участок в центре парка Ленина несколько лет подряд арендовало ООО «Сказка-град». У арендатора заключен прямой договор с управлением имущественных и земельных отношений администрации Новороссийска, и его срок истекает в конце текущего года. По словам руководителя МАУ «Парки Новороссийска», мэрия не планирует пролонгировать договор аренды, это и послужило причиной для демонтажа и частичного вывоза аттракционов.

В настоящее время администрация Новороссийска совместно с МАУ «Парки Новороссийска» разрабатывает концепцию реконструкции парка Ленина. Закрывать парк, как отмечает Вадим Дудаков, не планируется.

«В перспективе этот документ, составленный, в том числе, и с учетом пожеланий жителей, даст нам объективную картину того, как все задуманное на бумаге будет претворяться в жизнь – только лишь за счет городского бюджета, с привлечением краевой казны, благодаря вхождению в ту или иную госпрограмму или же по концессионному соглашению»,– цитирует 104 FM слова Дудакова.

София Моисеенко