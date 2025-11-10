Бывшую сотрудницу муниципального ДЭП в Сарове обвинили в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159УК РФ) возбуждено в отношении бывшего специалиста по охране труда муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ДЭП) в Сарове. Ей инкриминируют хищение у предприятия 2,5 млн руб., сообщили в УФСБ по Нижегородской области 10 ноября.

Дело завели после прокурорской проверки. По данным прокуратуры региона, в январе 2023 года обвиняемая подготовила от имени своей знакомой, зарегистрированной в качестве самозанятой, и подписала у директора предприятия ряд договоров на обучение и проверку знаний персонала по охране труда. При этом руководитель предприятия о преступных намерениях своей подчиненной не знал, указано в сообщении ведомства.

В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в областном СУ СКР.

Галина Шамберина