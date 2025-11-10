В проект бюджета Новороссийска заложили модернизацию сферы ЖКХ

Власти Новороссийска планируют обустроить наружное освещение на 44 улицах и отремонтировать сети водоснабжения. Инициативы были озвучены в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2026-2028 годы.

Согласно производственного плана на 2026 год в Новороссийске предусмотрены проектные работы для семи линий наружного освещения на 44 улицах, а также обустройство новых линий электроснабжения на 58 улицах и реконструкция существующих сетей на 29 адресах. Как отметил начальник финансового управления города Сергей Горбатюк в ходе доклада, в проект бюджета включили ремонт систем ливнеотведения на шести участках и организацию новых систем на 32 улицах.

В целях стабилизации водоснабжения город планирует отремонтировать 11,6 км инженерных сетей, параллельно с этим будут проводиться работы в рамках инвестиционной программы «Водоканала». Сергей Горбатюк подчеркнул, что в Новороссийске в следующем году продолжатся проектные работы по обустройству центральной сети канализации на улице Шевченко в Гайдуке и по реконструкции участка Троицкого группового водопровода на улице Магистральной. В план включили реконструкцию участка водовода в Гайдуке, строительство нового резервуара чистой воды в Раевской, установку коллектора в районе Мефодиевки.

Муниципалитет окажет софинансирование на реконструкцию очистных сооружений в Алексино и Широкой Балке. Предполагается, что в 2026 году также будет завершена реконструкция участка ТГВ первой и второй очереди протяженностью 400 м в районе пересечения ул. Магистральная и ул. Кутузовская.

София Моисеенко