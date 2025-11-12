Гибридная винная карта

Еще лет пять тому назад общее отношение к винам из гибридов было настороженным. Сегодня же вполне можно выделить те стили, в которых селекционные гибридные сорта смотрятся уместно.

Пет-наты — легкое игристое для пикника, новогоднего утра, аперитива продвинутых друзей-виноманов. Могут быть слегка «непричесанными». Здесь приветствуется «морсовость», яркая кислотность и ягодные или фруктовые гаммы, не приветствуются избыток леденцов, карамели «Клубника со сливками» или «Барбарис».

Игристые методом шарма, легкие и ненавязчивые. Если хозяйство обладает хорошим современным оборудованием, то вино будет свежим, с несложной, открытой ароматикой, благоухающим яркими фруктами или цветами. Многие производители используют в купажах гибридные сорта, стараясь придать вину легкий парфюмный оттенок.

Оранжи из цитронного магарача — для тех, кто любит легкие версии оранжей и готов к нетривиальному прочтению стиля. Мацерация на мезге компенсирует навязчивость сорта. В умелых руках винодела он раскроет себя намного привлекательнее, подарив в букете апельсин с корицей, имбирное печенье с мускатным орехом и кардамоном.

В летние белых и розовых винах приветствуются легкость и свежесть, поэтому высокая кислотность гибридов здесь только в плюс. В букете уже могут быть и розы, и мандарины, и малина с черешней, и нектарины с пассифлорой, и гибискус, и все это на фоне свойственной гибридам кислотности. Пробуйте «Цитронный магарача» от «Табии» или Denisov Winery, «Солярис» семейной винодельни Нестеровых, «Кангун» от крымской винодельни «Бакла».