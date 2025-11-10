Петербуржца арестовали по делу о госизмене в пользу Украины

В Санкт-Петербурге задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По данным УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, он передавал украинской разведке данные о сотрудниках российских силовых структур.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, житель города, придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал интернет-ресурсы украинских националистов и выходил на связь с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Им фигурант сообщал установочные данные сотрудников силовых ведомств России.

Подозреваемый заключен под стражу. ФСБ проводит дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Артемий Чулков