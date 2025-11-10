В Новороссийске начнут высаживать растения, выращенные в городских питомниках
На территории города в 2027 году начнется высадка растений собственного выращивания. По словам начальника финансового управления Сергея Горбатюка, это станет возможным после обустройства специальных питомников для зеленых насаждений.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ближайшие годы в Новороссийске планируется обустроить пять теплиц мини-питомников для выращивания растений. Как озвучил начальник финансового управления города в ходе доклада по проекту бюджета, теплицы будут оборудованы отопительной и поливочной системами. На данный момент муниципалитет осуществляет озеленение путем закупок зеленых насаждений.
Сергей Горбатюк во время слушаний по проекту бюджета сообщил, что в 2026 году в Новороссийске высадят около 760 тыс. цветов, 970 деревьев и свыше 4 тыс. кустарников.