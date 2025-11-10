В Новороссийске закупят новые троллейбусы, поставят светофоры и починят тротуары

В 2026 году, согласно проекту бюджета, планируется реализовать программу в сфере городского хозяйства и развития инфраструктуры. В рамках этой программы, как сообщил начальник финансового управления города Сергей Горбатюк, в Новороссийске проведут ряд работ для модернизации дорожно-транспортного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам начальника финансового управления Новороссийска, в следующем году дорожную разметку обновят на 150 улицах. Администрация выделит 27 млн руб. в качестве софинансирования на приобретение 10 новых троллейбусов, также в план вошла установка 12 новых светофорных объектов на улицах Жуковского, Малоземельской и Золотаревского, на проспекте Ленина (район Дворца творчества), на Пролетарской и Робеспьера, на улице Тихоступа в Восточном районе. В разных районах города приведут в соответствие 12 тротуаров.

По муниципальной программе в сфере городского хозяйства выполнят проектно-изыскательские работы по реконструкции путепровода на улице Магистральной. В план включили строительство дороги на улице Славы в станице Раевской, на улице Шевченко в Центральном районе Новороссийска, в Южном районе на улице Шоссейной планируется реконструкция дороги на участке от улицы Волгоградской до улицы Котанова.

Капитальный ремонт дороги проведут на улице Горького от улицы Богатырской до Античной, обустройство дорожной сети планируется на пересечении Анапского шоссе и улицы Индустриальной, на ул. Крупской в Мысхако, в пер. Октябрьском и на ул. Кутузовская в районе домов №126-132.

София Моисеенко