Более 300 молодых семей на Кубани получили выплаты на улучшение жилья

В 2025 году более 300 молодых семей, проживающих в Краснодарском крае, получили поддержку на улучшение жилищных условий. Социальные выплаты предоставляются в рамках краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В числе семей, получивших свидетельства о праве на государственную поддержку на улучшение жилья, 139 многодетных. На эти цели в 2025 году направили 805 млн руб. из бюджетов всех уровней. 150 семьям участников специальной военной операции выделили 242 млн руб. из краевого бюджета. Право на выплату реализовали 295 семей. Больше всего соцвыплат по краевой госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике и Северском районе.

По данным администрации Краснодарского края, размер выплаты зависит от норматива стоимости 1 кв. м, установленного муниципальным образованием. Господдержка предоставляется семьям при условии, что возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Деньги можно направить на покупку квартиры или дома, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Алина Зорина