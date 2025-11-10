На замену футбольных стадионов в Новороссийске выделят 69 млн рублей

В проект бюджета Новороссийска включили финансирование спортивной школы «Черноморец». Об этом сообщил начальник финансового управления города Сергей Горбатюк во время публичных слушаний по бюджету на 2026-2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Горбатюк заявил, что в следующем году в Новороссийске планируется привлечь более 213 тыс. жителей к занятиям физической культурой. На данный момент из всего населения города свыше 15 тыс. детей занимаются спортом на регулярной основе. Для поддержания спортивной отрасли, в частности, футбола, город собирается выделить 69 млн руб. на развитие спортшколы «Черноморец».

Денежные средства пойдут на замену футбольных полей на стадионе «Строитель» на Анапском шоссе и на стадионе «Южный» на проспекте Ленина. В 2026 году, по словам начальника финансового управления, администрация города рассчитывает предоставить софинансирование для проведения капитального ремонта спортивной школы «Дельфин» и тира на улице Герцена. За счет бюджетных средств планируется благоустройство спортивной площадки на улице Кирова, 88.

София Моисеенко